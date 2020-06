Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Prügelei an der Syker Straße

Thedinghausen. Am Dienstagabend kam es vor einem Wohnhaus an der Syker Straße zu einer Prügelei, an der mehrere Jugendliche beteiligt waren. Gegen 22:30 Uhr alarmierten Zeugen des Vorfalls die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Ein Jugendlicher wurde in einem Rettungswagen untersucht, er konnte jedoch ohne weitere Behandlung leicht verletzt nach Hause gehen. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren gegen drei Jugendliche eingeleitet. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar. Mögliche weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04204/402 bei der Polizei Thedinghausen zu melden.

Taschendieb im Supermarkt

Verden. Ein aktueller Taschendiebstahl in einem Supermarkt am Johanniswall zeigt, wie geschickt Täter vorgehen können und wie wichtig es ist, sich vor ihnen zu schützen. Am Dienstag gegen 15 Uhr öffnete der Langfinger unbemerkt den Reißverschluss einer Jackentasche einer 69-jährigen Kundin, so dass er Zugriff auf die darin befindliche Geldbörse hatte. Mit dem Portmonee und dem darin befindlichen Bargeld flüchtete er unerkannt. Erst als der Täter verschwunden war, fiel der Frau der Diebstahl auf. Später wurde die vom Täter offenbar weggeworfene Geldbörse aufgefunden, allerdings ohne Bargeld. Die Polizei Verden hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Um sich noch besser vor Taschendieben zu schützen, raten die Beamten dazu, Geldbörsen möglichst in verschossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen.

Waldspielplatz: Diebe stehlen Tisch

Dörverden. Unbekannte Täter haben zwischen letztem Donnerstag und Sonntag auf dem Waldspielplatz den Tisch unter dem dortigen Pavillon demontiert und gestohlen. Hinweise zu den Tätern sowie zum Verbleib des Tischs liegen der Polizeistation Dörverden, die die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen hat, nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04234/1325 zu melden.

Einbruch in die KVHS

Verden. Zwischen Freitag und Dienstag sind unbekannte Täter in die Kreisvolkshochschule an der Artilleriestraße eingedrungen. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein, wo sie ein Radio entwendeten. Anschließend flohen die Einbrecher unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

In Bäckerei eingedrungen

Oyten. Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in einen Verbrauchermarkt an der Hauptstraße eingebrochen. Sie öffneten ein Fenster gewaltsam und gelangten so in die Bäckereifiliale des Marktes, wo sie aufgefundenes Bargeld stahlen. Mit der Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Polizei Achim ermittelt wegen schweren Diebstahls. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Sofa gestohlen

Verden. Von dem Außenbereich eines Möbelhauses an der Husarenstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag ein Sofa gestohlen. Sie überkletterten einen Zaun und gelangten so an ihre Beute, die sie aufgrund ihrer Größe möglicherweise mit einem Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Anwohner oder sonstige Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Geparkten Porsche angefahren

Verden. Ein unbekannter Fahrzeugführer prallte am Montagvormittag gegen einen am Burgberg geparkten Porsche. Allein am Sportwagen entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt nach der Kollision fort und beging somit Unfallflucht. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Kollision zwischen Bus und Pkw

Verden. Auf der Nienburger Straße (B215) kam es am Dienstagnachmittag zu einer Kollision zwischen Pkw und Linienbus. Gegen 15:45 Uhr befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Geländewagens von der Hauptstraße (K16) auf die B215, dabei missachtete sie die Vorfahrt des 52-jährigen Busfahrers, der in Richtung Dörverden unterwegs war. Bei der folgenden Kollision wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden von rund 25.000 Euro.

33-Jähriger leicht verletzt

Oyten. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Brillkamp (L168) wurde am Dienstag gegen 18:15 Uhr ein 33-jähriger SUV-Fahrer verletzt. Der Mann war in Richtung Bassen unterwegs, als er einen Trecker und einen davor fahrenden Pkw überholte. Gleichzeitig bog eine 54-jährige VW-Fahrerin aus der Straße Köbens nach links auf die L168 ab. Der SUV-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit der Autofahrerin zu verhindern. Dabei kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am SUV entstand ein Totalschaden, der Sachschaden beträgt rund 12.000 Euro. Gegen die Autofahrerin leitete die Polizei Achim ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Folgenreicher Unfall

Achim/Baden. Eine Verletzte und hoher Sachschaden waren am Dienstag gegen 18:30 Uhr die Folge eines Verkehrsunfalls auf der Verdener Bergstraße. Eine 22-jährige Audi-Fahrerin war auf der Verdener Bergstraße unterwegs und beabsichtigte, den Badener Feldweg in Richtung Baden geradeaus zu überqueren. Dabei übersah sie eine von rechts herannahende und vorfahrtsberechtigte 44-jährige VW-Fahrerin, so dass es zu Kollision beider Autos kam. Die 44-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Gegen die Fahranfängerin leitete die Polizei Achim ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Kinder von Hunden gebissen

Osterholz-Scharmbeck. Auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Straße Polterkamp wurden am Sonntagabend zwei Kinder von Hunden gebissen. Zwei bislang unbekannte Hundehalter befanden sich mit vier Hunden auf dem Parkplatz, als die zwei Kinder auf Inlineskatern vorbeifuhren. Die Hunde sollen die Kinder daraufhin angegriffen und bebissen haben. Bei der Polizei Osterholz wurde der Vorfall angezeigt, die Beamten ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Hinweise zu den Hundehaltern werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen.

Fahrraddieb beobachtet

Lilienthal. Aus einem Fahrradunterstand einer Arztpraxis an der Falkenberger Landstraße hat ein unbekannter Täter am Dienstagabend gegen 20 Uhr ein Fahrrad gestohlen. Der Dieb hatte leichtes Spiel, da das sportliche Trekkingbike nicht abgeschlossen war. Ein Zeuge hat den Dieb bei seiner Tat beobachtet, daher liegt eine vage Täterbeschreibung vor. Bei den Unbekannten handelt es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann, der komplett schwarz gekleidet gewesen sein soll und eine Mütze trug. Hinweise nimmt die Polizeistation Lilienthal unter Telefon 04298/92000 entgegen.

Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

Worpswede. Eine 83-jährige Seniorin ist am Dienstagvormittag Opfer zweier Trickdiebe geworden. Gegen 11 Uhr erschienen die Täter im Hammeweg und klingelten an der Haustür der Frau. Sie stellten sich als Wasserwerker vor und baten um Zutritt in die Wohnung, um angeblich überprüfen zu können, ob Bakterien im Leitungswasser vorhanden sind. Während ein Täter die Frau ablenkte und sie bat, das Wasser im Bad laufen zu lassen, durchsuchte der zweite Täter die übrigen Räume unbemerkt nach Wertgegenständen. Erst nachdem sich das Duo verabschiedet hatte, bemerkte die Seniorin den Verlust von Bargeld, woraufhin sie Anzeige erstattete. Die Polizei Worpswede sucht nun nach den zwei Trickdieben, von denen vage Beschreibungen vorliegen. Bei den Tätern soll es sich um zwei etwa 50-jährige kräftige Männer handeln, einer rund 185 cm groß, sein Komplize etwas kleiner. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die im Hammeweg und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04792/1235 zu melden. Die Beamten möchten zudem darum bitten, grundsätzlich keine Fremden ins Haus zu lassen. Lassen Sie nur jene Handwerker in die eigenen vier Wände, die sie selbst bestellt haben oder die durch die Hausverwaltung angekündigt wurden. Im Zweifel holen Sie Nachbarn hinzu. Wichtig: Achten Sie auf Ihre älteren Nachbarn und Angehörigen, sensibilisieren Sie sie für derartige üblen Maschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell