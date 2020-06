POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Vogelsiedlung: Unbekannter verstreut Gift (Foto)

Achim. Ein Hundehalter machte die Polizei Achim am Dienstagvormittag auf eine offenbar giftige Substanz aufmerksam, die ein unbekannter Täter in der Vogelsiedlung ausgestreut hatte. Der Meldende gab an, dass sein Hund die blauen Körner im Rotkelchenweg aufgenommen hat und daraufhin Vergiftungserscheinungen zeigte. Das Tier musste in eine Tierklinik gebracht werden, der Zustand des Hundes ist kritisch. Ein Anwohner fegte die Körner auf und dämmte so die Gefahr für weitere Tiere ein. Anwohner oder sonstige Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder zukünftig möglicherweise machen werden, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden. Gleichzeitig werden Hundehalter gebeten, darauf zu achten, was ihre Tiere aufnehmen.

Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Riede. Bei Bauarbeiten in Riede wurde am Montagnachmittag eine Gasleitung beschädigt. Die Beschädigung erfolgte gegen 15:30 Uhr im Rahmen von Arbeiten zur Versorgung eines Wohnhauses an der Dorfstraße mit einer Wasserleitung. Gasgeruch lag kurze Zeit später in der Luft. Die alarmierte Feuerwehr evakuierte daraufhin gemeinsam mit der Polizei die Anwohner des dortigen Straßenzuges. Eine Spezialfirma rückte an, die das Leck am späten Abend fachmännisch verschloss. Vorsichtshalber verbrachten die betroffenen Anwohner die Nacht nicht in ihren Häusern. Am Einsatz waren neben der Polizei zudem die freiwilligen Feuerwehren aus Thedinghausen, Emtinghausen, Felde und Riede beteiligt, dazu der Gefahrgutzug des Landkreises Verden.

Einbruch scheitert

Verden. Unbekannte Täter scheiterten im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag bei ihrem Vorhaben, in einen Holzfachmarkt an der Hohen Leuchte einzubrechen. Ihnen gelang es nicht, ein Schloss am rückwärtigen Metalltor gewaltsam zu öffnen. Letztlich stahlen die Diebe im Außenbereich lediglich wenige Teile eines Holzzauns. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Fenster eingeworfen

Oyten. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Dienstag ein Fenster einer Firma an der Industriestraße zerstört. Er warf die Scheibe mit einem Stein ein, stieg anschließend jedoch offenbar nicht in das Gebäude ein. Ohne Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Rucksack aus Auto entwendet

Ottersberg. Aus einem an der Straße In den Wiesen geparkten Pkw hat ein unbekannter Täter am Montag zwischen 17:30 und 19:15 Uhr einen Rucksack samt Inhalt entwendet. Der Dieb schlug eine Seitenscheibe des Opels ein und ergriff die Tasche, die auf dem Beifahrersitz abgestellt war. Von dem Rucksack, dem darin befindlichen Bargeld sowie diversen Bankkarten fehlt jede Spur. Die Polizei Ottersberg (Telefon 04205/8604) ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nun nach möglichen Zeugen. Außerdem bitten die Beamten darum, Taschen und Wertgegenstände nicht offen im Auto zurückzulassen.

Vandalismus auf Schulhof

Verden. Auf dem Schulhof der Oberschule an der Straße Trift haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende zwei Scheiben eines Gartenhauses zerstört. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist unklar. Die Polizei Verden ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Gruppen auf dem Schulhof gesehen haben, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Scheibe zerstört

Verden. Am Montag zwischen 13 und 20 Uhr haben unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Mehrparteienhauses an der Salzstraße zerstört. Mit einem Stein warfen sie gegen das Glas, das dadurch zerbarst. Die Polizei Verden ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Rollerfahrer verletzt

Langwedel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Straße (L158) wurde am Montag gegen 10 Uhr ein 19-jähriger Rollerfahrer verletzt. Eine 36-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr aus der Marienstraße auf die Große Straße, dabei missachtete sie die Vorfahrt des herannahenden Zweiradfahrers, der daraufhin stürzte und leichte Verletzungen davontrug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Pedelec aus Garage entwendet

Schwanewede. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag ein Pedelec aus einer Garage am Dianaweg entwendet. Von dem Hollandrad der Marke Pegasus mit Motorunterstützung fehlt jede Spur. Die Polizei Schwanewede ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise werden unter 04209/914690 entgegengenommen.

Blindgänger geborgen

Osterholz-Scharmbeck/Pennigbüttel. Am Montagabend wurden im Rahmen von Baggerarbeiten auf dem Gelände des Fußballplatzes des SV Komet Pennigbüttel ein größerer zylindrischer Metallgegenstand aufgefunden. Weil befürchtet wurde, dass es sich dabei um einen Blindgänger handeln könnte, wurden die Arbeiten sofort eingestellt und die Polizei Osterholz alarmiert. Die Beamten fertigten daraufhin Digitalfotos von dem Fund, die sie dem Kampfmittelbeseitigungsdienst zur Bewertung nach Hannover schickten. Nach erster Einschätzung der Experten handelte es sich um eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, eine abschließende Bewertung erfolgte am Dienstagvormittag vor Ort. Bis zur Begutachtung wurde der Fund abgesperrt. Am Dienstag bestand dann die Gewissheit, dass es sich tatsächlich um eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte das brisante Fundstück gefahrlos auf ein Fahrzeug verladen und abtransportieren. Eine Gefahr für Außenstehende bestand nicht.

Autofahrer verletzt Radfahrer

Grasberg. Ein 36-jähriger Fahrradfahrer wurde am Montagabend gegen 23 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Speckmannstraße verletzt. Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr von der Findorffstraße kommend in die Kreuzung ein, dabei missachtete er die Vorfahrt des von links auf dem Radweg herannahenden Zweiradfahrers. Bei dem folgenden Zusammenprall wurde der Radfahrer leicht verletzt. An dem Fahrrad sowie auch am Auto entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.

