POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Fahrer unter Drogen

Verden. Auf der Bertha-Benz-Straße haben Beamte der Autobahnpolizei Langwedel am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der überprüfte 24-jährige Mann wies drogentypische Ausfallerscheinungen auf, ein anschließender Drogentest bestätigte den Verdacht der Beamten. Zudem war der Mann mit 0,4 Promille alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechend leiteten die Beamten Strafverfahren gegen den 24-Jährigen ein, aber auch gegen den 52-jährigen Halter des Pkw, da dieser die Rauschfahrt ohne Führerschein erlaubt hatte.

Krad-Fahrer kommt zu Fall

Ottersberg/Fischerhude. Glimpflich verlief am Sonntagmittag der Sturz eines 42-jährigen Krad-Fahrers auf der Landstraße (K2). Ein 60-jähriger Fahrer eines Transporters scherte gegen 12:30 Uhr aus, um ein anderes Fahrzeug zu überholen. Dabei übersah er den Motorradfahrer, der sich von hinten näherte, um den Klein-Lkw zu überholen. Der Krad-Fahrer wurde von dem Transporter folglich in den Seitenraum abgedrängt, wo er stürzte. Am Krad entstand ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der 42-Jährige galt vorerst als unverletzt, er begab sich zur Beobachtung jedoch in eine Klinik.

Kollision mit Notarztwagen

Verden. Auf der Bremer Straße kam es am Sonntag gegen 18:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und einem 91-jährigen Opel-Fahrer. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 44-jährige Fahrer des Notarztwagens mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn bei Rotlicht von der Allerstraße kommend auf die Bremer Straße ein. Von links näherte sich in diesem Moment der 91-Jährige, woraufhin es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren aber nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Feuerwehr löscht brennenden Strohballen

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand eines Strohballens am Bahrenwinkel ausrücken. Anwohner bemerkten das Feuer gegen 18:30 Uhr, woraufhin sie die Brandbekämpfer alarmierten. Es entstand letztlich kein nennenswerter Schaden. Unklar ist, wie der Ballen in Brand geraten war. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sonst Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

