Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld/Flucht durch Küchenfenster

Bedburg-Hau (ots)

Am Donnerstag (12.03.2020) brachen unbekannte Täter zwischen 16:50 Uhr und 18:50 Uhr in ein Haus an der Sommerlandstraße ein. Zugang verschafften die Täter sich, indem sie die Bleiverglasung der Hauseingangstür einschlugen und hierdurch die Hauseingangstür öffnen konnten. Im Haus durchsuchten sie mehrere Schränke und erbeuteten unter anderem Schmuck, Bargeld und diverse Autoschlüssel. Die Täter flüchteten unerkannt durch ein zur Sommerlandstraße gelegenes Fenster.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell