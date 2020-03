Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Nieukerk - Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

261 Fahrzeuge zu schnell

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Mittwoch (11. März 2020) führte der Verkehrsdienst der Polizei Geldern zwischen 08:00 und 19:00 Uhr auf der Klever Straße (B9) in Höhe der Gelderner Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In dem Zeitraum wurden insgesamt 3.554 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Krefeld gemessen, an der Stelle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Ein Kleintransporter, bei dem nach Abzug der Toleranz 102 km/h auf dem Messgerät angezeigt wurden, war an diesem Tag der "Spitzenreiter". Der Fahrer muss ein Bußgeld von 120 Euro zahlen und erhält einen Punkt in Flensburg. Insgesamt waren 261 Fahrer zu schnell unterwegs, 20 von ihnen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (cs)

