Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der Bremer Straße

Osnabrück (ots)

Auf der Bremer Straße, kurz hinter dem Hunteburger Weg, ereignete sich am Donnerstagnachmittag eine Unfallflucht. Der Fahrer eines Wohnmobils war gegen 15.30 Uhr in Richtung stadteinwärts unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 73 einen weißen Klein-Lkw streifte, der auf einem Parkstreifen abgestellt worden war. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein unbekannter Zeuge beobachtete das Geschehen und informierte den Fahrer des Klein-Lkw. Der Zeuge entfernte sich dann jedoch ebenfalls, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, und insbesondere den unbekannten Mitteiler, sich zu melden. Telefon 0541/327-2215.

