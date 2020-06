Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich Verden

Verden/Stadtbereich; Alkoholisierter Radfahrer leistet Widerstand: Am Sonntag, dem 07.06.20, werden Beamte der Polizei Verden während einer Streifenfahrt gegen 02:45 Uhr in der Lindhooper Straße auf einen Radfahrer aufmerksam, der ohne Beleuchtung fährt. Als sie den Verkehrsteilnehmer ansprechen, bemerken sie dessen deutliche Alkoholisierung. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von knapp über 1,6 Promille. Im Rahmen der im Anschluss im Krankenhaus Verden durchgeführten Blutprobenentnahme leistet der Beschuldigte Widerstand gegen die Maßnahme und die eingesetzten Beamten. Daraufhin wird dieser dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Bereich Achim

Ottersberg; Brand eines Fahrzeuges: Am Samstag, dem 06.06.20, gerät gegen 16:30 Uhr in Ottersberg ein abgestellter Transporter in Brand. Das Fahrzeug war zusammen mit einem Anhänger auf einem Grundstück abgestellt worden. Durch Anwohner wird Brandgeruch wahrgenommen, kurz darauf steht der vordere Teil des Fahrzeugs in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr Ottersberg trifft schnell am Brandort ein und verhindert ein Übergreifen der Flammen auf das Wohn- und Geschäftshaus, neben dem der Transporter geparkt ist. Verletzt wird niemand. Während der Löscharbeiten ist die Große Straße (L168) in Ottersberg für etwa eine Stunde gesperrt.

Thedinghausen; Rauchentwicklung sorgt für Feuerwehreinsatz: Zu einem weiteren Feuerwehreinsatz kommt es am Samstagabend gegen 20:00 Uhr in Thedinghausen-Wulmstorf. Ursächlich ist eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus. Während des Einsatzverlaufs stellt sich heraus, dass der Rauch durch eine undichte Stelle im Kaminrohr in die Wohnung dringt. Es wird kein offenes Feuer festgestellt. Personen werden nicht verletzt.

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

A27; Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln: Am Sonntag, dem 07.06.20, wird der Autobahnpolizei Langwedel gegen 06:00 Uhr ein Pkw auf der A27 gemeldet, welcher durch unsichere Fahrweise auffällt. Das Fahrzeug kann durch Beamte der Autobahnpolizei gesichtet und angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 24-jährigen Fahrers wird festgestellt, dass er unter Drogen- und Alkoholeinfluss steht. Weiterhin muss noch geklärt werden, ob der Fahrer albanischer Herkunft einen Führerschein besitzt. Er muss sich einer Blutprobe unterziehen, die Weiterfahrt wird untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

