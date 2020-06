Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizeitaucher bergen diverse Gegenstände aus der Hamme

Vollersode (ots)

Spezielle Kräfte der Polizei kamen am Donnerstag in Vollersode im Bereich der Brücke "Friedensheimer Straße" zum Einsatz. Aufgrund des Funds eines sogenannten "Magnetanglers" Anfang Mai veranlasste die Polizei in Osterholz-Scharmbeck eine genauere Überprüfung der Hamme. Polizeitaucher der Zentralen Polizeidirektion aus Oldenburg gingen daraufhin am 20. Mai erstmals ins Wasser. Hierbei wurden unter anderem ein Handstaubsauger, ein Fahrrad, ein Tischventilator sowie ein Receiver geborgen. Außerdem wurden im Fluss noch zwei weitere, größere Gegenstände gefunden, die nicht sofort aus dem Gewässer geholt werden konnten. Am 4. Juni rückten die Spezialkräfte deshalb mit schwererem Gerät an und bargen neben einem Zigarettenautomaten Teile einer Fahrzeugkarosserie. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen und solchen Gegenständen kann im Übrigen eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftaten darstellen.

Die Polizei überprüft nun die Herkunft der verschiedenen Gegenstände. Wie lange diese bereits in dem Fluss lagen, ist unbekannt. Mögliche Zeugen, die in den letzten Wochen oder Monaten auffällige Beobachtungen in diesem Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Außerdem weist die Polizei in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das "Magnetangeln" auch Gefahren mit sich bringen kann und immer die vor Ort individuellen Vorschriften zu beachten sind. Hierbei spielen beispielsweise die Eigentumsverhältnisse, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Vogelschutzgebiete oder die Brut- und Setzzeit eine Rolle.

