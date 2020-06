Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Vermisster 79-Jähriger aus Dörverden gefunden

Dörverden/Nienburg (ots)

Der seit Dienstag vermisste 79-Jährige aus Dörverden konnte am Freitagmorgen durch die Polizei gefunden werden. Nach einem aufmerksamen Zeugenhinweis leitete die Polizei im Landkreis Nienburg umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Binnensees "Die Rolle" ein. Hierbei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt und der 79-Jährige schließlich einige Meter entfernt vom Ufer des Sees gefunden. Der Mann befindet sich nach ersten Erkenntnissen in einem medizinischen kritischen Zustand und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang für die Mithilfe aus der Bevölkerung.

