Vechta - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Freitag, 24.04.2020, gegen 21:20 Uhr, befuhr ein 17-jähriger aus Vechta mit einem E-Scooter die Falkenrotter Straße in Vechta. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Scooter nicht versichert war. Dem 17-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Freitag, 24.04.2020, 20:05 Uhr, wurde ein 40-jähriger aus Dinklage mit einem E-Scooter in der Lindenstraße in Lohne kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Gegen den 40-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Verstöße im Zusammenhang mit der Überprüfung der Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum In Vechta wurden am 24.04.2020; 19:42 Uhr, 6 Heranwachsende aus Vechta festgestellt, die vor dem Gulfhaus in der Zitadelle, eine Party abhielten. Es wurde Alkohol konsumiert und eine Bassrolle lieferte die lautstarke Musik. Nach Einleitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde den Heranwachsenden ein Platzverweis erteilt. Um 20:00 Uhr wurden 4 Personen in einem PKW festgestellt, der auf dem Parkplatz der Christophorus-Schule an der Vechtaer Marsch in Vechta stand. Auch gegen diese 4 Personen wurde ein Verfahren eingeleitet und ein Platzverweis erteilt. Im Stadtpark in Bakum wurde am 25.04.2020; 00:40 Uhr, eine Gruppe Jugendlicher festgestellt. Bei Erscheinen der Polizei im Rahmen einer Überprüfung der Schulgelände ergreifen diese die Flucht. 5 Jugendliche aus Bakum konnten sich jedoch den eingesetzten Beamten nicht entziehen, so dass gegen diese ein Verfahren eingeleitet und Platzverweise erteilt wurden. Bei einem der Betroffenen wurde noch Betäubungsmittel festgestellt, so dass zusätzlich ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Bakum - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Am 25.04.2020 gegen 13:27 Uhr ereignete sich in Bakum, Vechtaer Straße (L843) Ecke Südholter Straße ein Verkehrsunfall mit zwei leicht- bzw. schwerverletzen Personen. Hierbei beabsichtigte ein 23-jähriger Pkw-Führer aus Lohne von der Südholter Straße aus Richtung Lohne-Bokern kommend, die L843 zu überqueren. Dabei übersah er einen aus Richtung Vechta kommenden 26-jährigen Vechtaer, der mit seinem Pkw in Richtung AS BAB Vechta fuhr. Der Pkw des Lohners erfasste den Pkw des Vechtaers seitlich und schleuderte diesen in den Straßengraben der L843. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Vechtaer im Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr Bakum aus diesem befreit. Anschließend wurde er unter notärztlicher Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Lohner erlitt leichte Verletzungen durch das Auslösen der Airbags. Die L843 war zwischen 13:30 Uhr und 15:15 Uhr voll gesperrt.

Neuenkirchen-Vörden (OT Vörden) - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Samstag, dem 25.04.2020, gegen 17:15 Uhr, kam es in 49434 Neuenkirchen-Vörden (OT Vörden) in Campemoor zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Hierbei befuhr ein 49-jähriger Motorradfahrer samt Sozius die Straße Campemoor in Richtung Damme. Aufgrund der starken Bodenwellen und nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in Höhe Hausnummer 22 nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Graben. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt und mittels Rettungswagen in das Krankenhaus nach Damme verbracht.

