Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Sedelsberg- Dachstuhl geriet in Vollbrand

Am Freitag, 24. April 2020, zwischen 17.30 Uhr und 17.58 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache der Dachstuhl eines Einfamilienwohnhauses in der Straße Unter den Eichen in Vollbrand. Der Brand konnte durch die freiwilligen Feuerwehren Scharrel, Ramsloh und Friesoythe, welche mit etwa 65 Einsatzkräfte und einer Drehleiter vor Ort waren, gelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieben die Bewohner des Wohnhauses unverletzt. Der Dachstuhl des Wohnhauses brannte komplett ab. Das Brandobjekt ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Neben Polizei und Feuerwehr befanden sich Mitarbeiter der EWE, zwei Rettungswagen sowie Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung zur Betreuung der Bewohner vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell