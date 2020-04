Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Ramsloh- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 23. April 2020, gegen 15.50 Uhr, kam es in der Hauptstraße im Bereich einer Packstation zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 60jährige aus Ramsloh stand mit einem gelben Postauslieferungsfahrzeug an einer Packstation und war mit Ladetätigkeiten beschäftigt. Währenddessen fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem grauen PKW Kombi mit geöffneter Heckklappe rückwärts und stieß mit der Heckklappe gegen die linke Seitenwand des Auslieferungsfahrzeuges. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

