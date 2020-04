Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel- Diebstahl eines Pedelec

Am Donnerstag, 23. April 2020, zwischen 20.30 Uhr und 20.40 Uhr, kam es in der Alte Dorfstraße zu einem Diebstahl eines Pedelecs. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein an der Straße verschlossen abgestelltes Pedelec des Herstellers Sparta, Modell M7B in der Farbe Schwarz. An dem Pedelec war eine pinke, bunte Satteltasche angebracht. In dieser befanden sich unter anderem Bekleidungsgegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Löningen- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, zwischen 06.00 Uhr und 16.45 Uhr, ereignete sich in der St.-Annen-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen schwarzen Audi A3 am hinteren linken Kotflügel. Der PKW war auf einem Parkplatz des dortigen Krankenhauses abgestellt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Löningen- Verkehrsunfall mit Streifenwagen, eine leicht verletzte Person

Am Donnerstag, 23. April 2020, gegen 15.40 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Alte Dorfstraße/Talesch ein Verkehrsunfall. Eine 60jährige PKW-Fahrerin aus Löningen beabsichtigte von der Alten Dorfstraße nach links in die Straße Talesch abzubiegen. Hierzu bremste diese ihren PKW angemessen ab. Ein dahinter befindlicher 58jähriger Polizeibeamter erkannte dies zu spät und fuhr mit einem Streifenwagen auf den PKW der 60jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 60jährige PKW-Fahrerin leicht verletzt. Der 58jährige Polizeibeamte sowie ein 36jähriger Beifahrer, ebenfalls Polizeibeamter, blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8250 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell