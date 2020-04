Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Mittwoch, 22. April 2020, 17.00 Uhr und Donnerstag, 23. April 2020, 08.00 Uhr kam es an einer Sporthalle am Don-Bosco-Weg zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschmierten die Tür der Turnhalle mit Farbe. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 21. April 2020, 22.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Gegen den Halter des Fahrzeugs besteht der Verdacht die Fahrt zugelassen zu haben. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr

Wie nun bekannt wurde kam es seit Januar 2020 wiederholt zu gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr im Bereich der Straße An der Wassermühle. Ein bislang unbekannter Täter entnahm in den Abendstunden oder in der Nacht einzelne Straßenablaufroste und warf diese in den Moorbach im Bereich des Wehrs. Die jüngste Tat ereignete sich in der Nacht vom Mittwoch, 22. April, auf Donnerstag, 23. April 2020. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Waldstück in Brand geraten

Am Donnerstag, 23. April 2020, kam es gegen 20.36 Uhr in einem Waldstück im Bereich Tonnenmoor aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Die Feuerwehr Vechta konnte die Fläche von etwa 25m² löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lohne - Brand eines Waldstückes

Am Donnerstag, 23. April 2020, kam es gegen 21.45 Uhr in einem Waldstück am Bergweg aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Die Feuerwehr Lohne rückte mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus und konnte die etwa 15m² große Fläche löschen. Die Ermittlungen

