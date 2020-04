Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Donnerstag, 23. April 2020, kam es um 10.50 Uhr auf der Alten Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Werlte bemerkte einen gestürzten Fahrradfahrer und wollte diesem zu Hilfe kommen. Hierzu hielt sie mit ihrem Wagen am rechten Fahrbahnrand. Dies erkannte nach ersten Erkenntnissen eine nachfolgende 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Löningen zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrerinnen leicht verletzt. Nach der ersten Versorgung verbrachten Rettungskräfte beide Frauen in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von 11000 Euro.

Bühren - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 23. April 2020, kam es um 18.45 Uhr an der Einmündung der Emsteker Straße zur Caspar-Schmitz-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Bühren wollte von der Emsteker Straße aus in die Caspar-Schmitz-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 21-jährigen Fahrradfahrer aus Emstek, der auf dem Radweg der Emsteker Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1950 Euro.

Sevelten - Böschung in Brand geraten

Am Donnerstag, 23. April 2020, geriet gegen 15.46 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine Böschung im Bereich eines Feldweges, der vom Helskamp abgeht, in Brand. Die Feuerwehr Cappeln rückte mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus und konnte die Fläche von etwa 20 m² löschen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell