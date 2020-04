Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 22. April 2020, zwischen 09.30 Uhr und 18.10 Uhr, kam es in der Lindenstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte den Lack eines VW Polo, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Der PKW war auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 23. April 2020, zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem Fahrzeug die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Hierbei touchierte dieser den linken Außenspiegel eines gelblichen VW Transporters, welcher auf einem Seitenparkplatz stand. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von ca. 300 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Dinklage- Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Montag, 20. April 2020, gegen 12.00 Uhr, in einer Stichstraße in der Schwester-Hildebranda-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem schwarzen Sprinter gegen eine Gartenmauer und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

