Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Grünfläche und Buschwerk gerieten in Brand

Am Donnerstag, 23. April 2020, gegen 06.50 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Grünfläche von ca. 30 x 30 cm einschließlich Buschwerk an einem Radweg zwischen Hemmelsbühren und Sevelter Straße in Brand. Das Feuer konnte durch einen Anwohner mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Durch den Brand sind eine Grünfläche, ein Buschwerk und ein Baum beschädigt worden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Eine strafrechtliche Handlung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

