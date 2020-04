Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler/Mittelbiberach - Mehrere Fahrten unter Drogen und Alkohol sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fielen den Streifen vom Polizeirevier Biberach innerhalb von zwei Stunden gleich mehrere Autofahrer auf.

Gg. 22:30 Uhr wurde in Attenweiler ein Renault kontrolliert. Beim 23-jährigen Fahrer ergab sich der Verdacht, dass er unter der Einwirkung von Drogen steht. Ein Test reagierte positiv auf THC. Bei der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass er diesbezüglich kein unbeschriebenes Blatt ist. Der Mann lebt seit mehreren Jahren in Deutschland, weshalb seine ausländische nationale Fahrerlaubnis keine Gültigkeit mehr hat. Eine Blutentnahme in einer Klinik folgte, die Weiterfahrt wurde untersagt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Der 29-jährige Fahrzeughalter des Renault trägt Mitverantwortung, da er das Auto überlassen hat obwohl kein gültiger Führerschein vorhanden ist. Er wird ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Ebenfalls in Attenweiler wurde kurz vor 23:00 Uhr ein 36-jähriger Mercedesfahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Er hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 0,5 Promille. In erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500,-Euro, ein Fahrverbot von einem Monat, sowie ein Punkte-Eintrag.

Etwa um Mitternacht wurde in Mittelbiberach ein 18-jähriger Renault-Fahrer angehalten, der zuvor schon in Biberach durch sein Fahrverhalten aufgefallen war. Bei der Kontrolle entstand der Verdacht, dass der junge Mann unter Drogen steht. Ein Test ergab eine positive Reaktion auf THC. Auch er musste sein Auto stehen lassen. Es folgte eine Blutentnahme in einer Klinik. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung kommt auf den Mann ein Bußgeld zu und er muss um seinen Führerschein bangen. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0681790, 0681917, 0681790, 0682276)

