Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Betrunken Unfall verursacht

Nur wenige Zentimeter dauerte eine Trunkenheitsfahrt am Sonntag in Süßen.

Ulm (ots)

Kaum mehr stehen, geschweige denn fahren, konnte ein 26jähriger Mann am Sonntag gegen 1 Uhr in der Bachstraße. Er hatte versucht mit seinem Mitsubishi rückwärts auszuparken und war dabei auf ein hinter ihm stehendes Fahrzeug aufgefahren. Als ihn der Besitzer dieses Autos zur Rede stellte war er aufgrund seines Zustandes kaum in der Lage das Gleichgewicht zu halten. Eine Streife des Polizeireviers Eislingen nahm den Verkehrsunfall auf. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest bestätigte die Annahme, dass der Mann betrunken ist. Der Test ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Bei dem Unfall entstand nur geringer Sachschaden. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 00682340)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell