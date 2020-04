Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Ohne Kennzeichen unterwegs

Durch Flucht versuchte sich ein Mann am Samstagabend einer Verkehrskontrolle zu entziehen

Ulm (ots)

Ein Geländemotorrad ohne Kennzeichen fiel einer Streife des Polizeireviers Giengen am Samstag gegen 17 Uhr in der Bismarckstraße auf. Als der Fahrer den Streifenwagen erkannte hatte, beschleunigte er sein Motorrad und fuhr unvermittelt in ein Grundstück ein. Obwohl er dort sofort in eine Halle einfuhr und das Tor herunterließ, konnte der Fahrer kontrolliert werden. Er hatte an seiner Geländemaschine das Kennzeichen demontiert. Das Polizeirevier Giengen ermittelt nun wegen der Kennzeichenmissbrauch. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0680399)

