POL-UL: (UL) Ehingen - Aus dem Staub gemacht

Ein bislang unbekannter streifte am Samstag einen Mercedes und kümmerte sich nicht um den Schaden

Ulm (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine 38jährige Mercedesfahrerin am Samstagmorgen in Ehingen. Sie hatte gegen 6 Uhr ihr Auto auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Münsinger Straße geparkt. Als sie um 10.20 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurück kam war er beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte den Mercedes im Bereich der hinteren Stoßstange auf der rechten Seite gestreift. Der Unfallverursacher hatte sich bei der Frau nicht gemeldet. Das Polizeirevier Ehingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 679023)

