Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Vorfahrt auf Feldwegeinmündung nicht beachtet

Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ulm (ots)

Am Samstag, kurz vor 14:00 Uhr, ereignete sich auf einer Feldwegeinmündung bei Langenau zwischen der Landstraße 1171 und dem Weiler Steinhäuser ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Mercedesfahrer fuhr von der Landstraße kommend in Richtung Steinhäuser auf dem asphaltierten Feldweg. Auf dem von rechts einmündenden, ebefalls asphaltierten Feldweg, kam ein 73-jähriger Mann auf seinem Pedelec. Er fuhr in die Einmündung ein um in Richtung Landstraße zu fahren. Der Mercedesfahrer beachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers nicht und erfasste diesen frontal. Der Zweiradfahrer prallte gegen die Windschutzscheide des Autos. Trotz Helm zog er sich Kopfverletzungen zu. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Ulmer Klinik. Die Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro. Die Ermittlungen haben Beamte der spezialisierten Unfallaufnahme Heidenheim übernommen. Neben Polizei und Rettungshubschrauber waren Notarzt und Rettungsdienst aus Ulm im Einsatz. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0679801)

