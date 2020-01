Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Außenspielgel beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Dienstag kam es gegen ca. 07:00 Uhr auf der Emsbürener Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein in Richtung Engden fahrender Pkw überholte im Bereich der Gemeinde Hesepe einen Roller. Dabei geriet er mit dem Fahrzeug über die Mittellinie und stieß mit seinem Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw und beschädigte diesen. Der in Richtung Engden fahrende Pkw setzte seine Fahrt fort. Der Rollerfahrer und der Fahrer des in Richtung Engden fahrenden Pkw werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Tel 05921 3090 zu melden.

