Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130519-459: Handy geraubt

Nümbrecht (ots)

In der Nähe des Jobcenters ist am Montagmorgen einer 26-Jährigen das Handy geraubt worden. Die Frau aus Nümbrecht war gegen 08.45 Uhr auf der Wiesenstraße, etwa 50 Meter vom Jobcenter entfernt, von hinten von einem Unbekannten angerempelt worden, der ihr dabei ein mitgeführtes Mobiltelefon aus der Tasche zog. Mit diesem flüchtete er dann zu Fuß weiter in Richtung Friedhof. Der auf ein Alter zwischen 25 und 35 Jahren geschätzte, schlank gebaute Mann war etwa 180 cm groß und hatte schulterlange, lockige und schwarze Haare. Gekleidet war er mit einer beigefarbenen Hose, einer mit rotweißen Dreiecken gemusterten Joggingjacke und einer dunklen Kappe. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

