POL-ESW: Pressebericht vom 12.09.18

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Fahrraddiebstahl

Ein Mountainbike "Cube Attention SL" im Wert von 899 EUR wurde am gestrigen Dienstag in der Rosengasse in Eschwege entwendet. Der Geschädigte hatte das Rad im Fahrradport des evangelischen Gemeindehauses abgestellt, aus dem es dann gestohlen wurde. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Um 05:16 Uhr kollidierte heute früh ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen mit einem Reh, als er auf der L 3249 zwischen Hausen und Küchen unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; der Sachschaden beträgt ca. 500 EUR.

Um 17:44 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein achtjähriges Kind aus Hessisch Lichtenau mit dem Fahrrad den Gehweg der Adam-Waldeck-Straße in Fürstenhagen in Richtung der Quenteler Straße. Beim Überqueren der Quenteler Straße übersah das Kind den Pkw einer 38-jährigen aus Hessisch Lichtenau, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Das Kind blieb unverletzt, an den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Um 16:00 Uhr befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer die L 3147 von Günsterode in Richtung Hessisch Lichtenau. Ihm entgegen kam ein 29-jähriger aus Kassel mit seinem Pkw mit Anhänger (beladen mit Fernmeldemast), der nach rechts in einen Feldweg einbiegen wollte. Beim Abbiegen schwenkte der Anhänger samt Ladung auf die Gegenfahrbahn aus, wodurch es zum Unfall kam. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Unbekannte drangen in der Nacht vom 10./11.09.18 in die Reithalle in der Retteröder Straße in Hessisch Lichtenau-Retterode ein. Dort wurden die Vorhängeschlösser der dortigen Spinde aufgebrochen. Offensichtlich wurde nichts entwendet; der Sachschaden wird mit 50 EUR angeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 20:40 Uhr befuhr gestern Abend eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Göttingen die L 3237 von Ellingerode in Richtung Witzenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Tier. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

Fahrraddiebstahl

Zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde gestern Nachmittag ein ca. 30 Jahre altes Herrenrad der Marke "Giant" (Farbe: pink, lila, schwarz) hinter dem Rathaus in Witzenhausen entwendet. Das Rad war am dortigen Fahrradständer abgestellt. Hinweise: 05542/93040.

