POL-UL: (GP) Eislingen - Auto landet auf gesperrtem Weg im Graben

Am Freitag, kurz vor Mitternacht, befuhr der 18-Jährige den durch Verkehrszeichen gesperrten Verbindungsweg von Eislingen nach Holzheim. Seinen Angaben nach musste er einem Tier ausweichen und fuhr deshalb in den Graben. Das Auto wurde an einem dort verlaufenden Rohr an der Front stark beschädigt. Der auf dem Rücksitz sitzende, ebenfalls 18-jährige Mitfahrer erlitt dabei eine Kopfplatzwunde. Der Fahrer blieb unverletzt, der Schaden am VW Golf beträgt ca. 1.500 EUR. Das Polizeirevier Eislingen ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

