Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermachtal - Fahranfängerin missachtete die Vorfahrt eines Lastwagens

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.45 Uhr, wollte die 19-jährige Fiat-Fahrerin von der Hauptstraße nach links auf die B311 in Richtung Ehingen einbiegen. Dabei hielt sie nicht an und übersah den aus Richtung Ehingen kommenden Lastwagen. Dieser streifte das Auto an der Front. Die Autofahrerin und ihre 16-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und begaben sich selber in ärztliche Behandlung. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 EUR, am Lkw in Höhe von 10.000 EUR. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Flüssigkeiten binden. Das Polizeirevier Ehingen ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Autofahrerin.

