POL-UL: (GP) Uhingen - 20-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Ein berauschter Fahrer flüchtete am Mittwoch mit einem gestohlenem Auto vor der Polizei in Uhingen und baute einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 3.20 Uhr war ein Honda-Fahrer in der Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Eine Polizeistreife wollte den Mann kontrollieren und gab ihm Anhaltezeichen. Anstatt rechts ran zu fahren beschleunigte der Fahrer das Auto und bog mit hoher Geschwindigkeit nach links in die Schulstraße ab. Im Bereich der Römerstraße fuhr er gegen ein geparktes Auto und flüchtete danach sofort zu Fuß. Die Polizisten holten ihn ein und nahmen ihn vorläufig fest. Aus der geöffneten Autotür drang nach Angaben der Polizei deutlicher Marihuanageruch. Bei dem 20-jährigen Verdächtigen fanden die Ermittler eine Kleinmenge Marihuana. Der Mann stand mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinwirkung und musste eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein hatte er noch nie und das Auto hatte er mutmaßlich gestohlen. Der Polizei lag eine Diebstahlsanzeige vor, wonach der Honda von Montag auf Dienstag in Göppingen gestohlen worden war. Das Auto sei nicht verschlossen gewesen und der Zweitschlüssel lag im Handschuhfach. Der 20-Jährige muss jetzt mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Die Ermittlungen der Polizei (Tel. 07161/93810) dauern an. Wie hoch die entstandenen Sachschäden sind ist noch unklar.

