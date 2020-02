Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Ein Leichtverletzter und etwa 11.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalles am Montagmorgen in Biberach.

Gegen 6 Uhr war ein 50-Jähriger in der Ulmer Straße in Richtung Warthausen unterwegs. Er wollte nach Angaben der Polizei mit einem Ford nach links in die Ernst-Boehringer-Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Dessen 62 Jahre alter Fahrer erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 11.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Auch ein Verkehrszeichen wurde beschädigt.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

