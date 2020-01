Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Anwesenheit von Hausbewohnerin lässt Einbruchsversuch scheitern: Kripo erbittet Täterhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger:

Der Einbruchsversuch in ein Haus im Kasseler Stadtteil Wolfsanger scheiterte am gestrigen Donnerstagabend für zwei bislang unbekannte Täter. Sie waren über das Vordach auf den Balkon geklettert und hatten sich bereits an dem Haus zu schaffen gemacht. Bei Erblicken der aus dem Schlaf gerissenen Bewohnerin flüchteten die Täter ohne Beute und wurden darüber hinaus noch von einer aufmerksamen Nachbarin beobachtet. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie erbitten Zeugenhinweise.

Wie die Nachbarin berichtete, hatte sie gegen 20 Uhr die verdächtige Wahrnehmung in der Straße "Im Bossental", nahe der Wolfsangerstraße, gemacht und sofort die Polizei gerufen. Den hinzugeeilten Polizisten des Reviers Nord teilte die mit, dass sie die zwei Männer beim Überklettern eines Grundstückszauns und ihrer anschließenden Flucht in Richtung Eichenhöferstraße gesehen hatte. Die Bewohnerin des betreffenden Hauses gab gegenüber den Polizeibeamten kurze Zeit später an, dass sie bereits geschlafen hatte und durch laute Geräusche am Haus wach geworden war. Bei Erblicken der Frau sprangen die Einbrecher schnell vom Balkon und ergriffen die Flucht. Die Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Etwa 1,65 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, schlank, trugen dunkle Hosen und schwarze Steppjacken mit Kapuzen.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei fehlte von ihnen bereits jede Spur.

Weitere Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

