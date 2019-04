Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall in Feldhausen mit zwei verletzten Personen

Bei einem Verkehrsunfall in Bottrop-Feldhausen sind am heutigen Morgen zwei Personen verletzt worden. Gegen 07:40 Uhr waren zwei Pkw an der Kreuzung Lippweg/Liboriweg miteinander kollidiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte eine Fahrerin ihr Fahrzeug bereits eigenständig verlassen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Die Fahrerin des zweiten Fahrzeugs saß noch im Fahrzeug. Sie war ebenfalls ansprechbar. Die Tür war bereits durch Ersthelfer geöffnet worden, die Fahrerin war nicht eingeklemmt. Die Rettungskräfte legten der Patientin ein Rettungskorsett an, um Schäden an der Wirbelsäule zu vermeiden. Anschließend erfolgte die Umlagerung in den Rettungswagen. Nach der weiteren Versorgung wurde die Patientin ebenfalls ins Krankenhaus transportiert. Die Kreuzung war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Feuerwehr Bottrop war mit 14 Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 im Einsatz. (Du)

