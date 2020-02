Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Beim Abbiegen gegen Fels gefahren

Zwei Verletzte und knapp 10.000 Euro Sachschaden forderte am Montag ein Unfall in Geislingen.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr war laut Polizeiangaben eine 19-Jährige in der Überkinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Sie bog mit ihrem Suzuki nach rechts in die Grube-Karl-Straße ab. Dabei geriet sie auf nasser Fahrbahn zu weit nach links und stieß frontal gegen einen Fels. Der Fels befand sich auf einer Verkehrsinsel und wurde durch den Aufprall gegen ein Schild gedrückt, das in der Folge abknickte. Der Rettungsdienst brachte eine 19-Jährige Beifahrerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine 20-jährige Mitfahrerin kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Sie erlitt eher leichte Verletzungen. Die Fahrerin und ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt. Die Polizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden am Auto beträgt etwa 8.000 Euro und der an der Verkehrsinsel rund 1.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Die Ermittler raten im Straßenverkehr zu ständiger Vorsicht, wie es nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung fordert. Denn nicht nur das eigene Auto müsse beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirkten sich auf die Fahrer aus. Wer sich dann noch von Mitfahrern oder Technik, wie etwa Radio oder Telefon, ablenken lasse, begebe sich schnell in Gefahr und gefährde damit auch andere, so die Polizei.

