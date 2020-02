Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Abgelenkt

Am Montag stoppte die Polizei in Heidenheim drei Frauen und drei Männer mit Handy am Steuer.

Allein fünf Fahrerinnen und Fahrer ließen sich zwischen 10.15 Uhr und 11.25 Uhr durch das Handy am Steuer ablenken. Am Nachmittag stoppte die Polizei noch einen 51-Jährigen, der ebenfalls das Handy benutzt haben soll. Mit Handy am Steuer müssen Verkehrsteilnehmer mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Zentralregister rechnen.

Die Benutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt führt zu starker Ablenkung vom Verkehrsgeschehen. Die Polizei appelliert deshalb dringend an die Fahrer das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es klingelt. Bereits bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter Blindfahrt. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

