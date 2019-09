Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mofa-Fahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Bottroper mit seinem 25iger Roller auf der Bottroper Str. in Bottrop-Kirchhellen in südlicher Fahrtrichtung. In der Nähe der Kaplan-Xanten-Straße parkte ein 55-jähriger Autofahrer aus Dorsten. Als er aussteigen wollte, fuhr der 17-Jährige gegen die geöffnete Autotür. Er verletzte sich schwer. Zur stationären Versorgung in einem Krankenhaus wurde er mit einem Rettungswagen transportiert. An den Fahrzeugen entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Mark Lesch

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell