Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wörth am Rhein (ots)

Am Sonntag, gegen 9:30 Uhr, ereignete sich auf der L 549 zwischen Hatzenbühler Kreisel und Rheinzabern ein Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen. Ein Unfallverursacher fuhr mit seinem Auto Richtung Kandel und wollte auf der Strecke nach links in einen Waldweg abbiegen. Hierbei übersah er das entgegenkommende Fahrzeug, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Die leichtverletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

