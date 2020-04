Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Schrott geklaut

Erwischt wurden zwei Männer am Samstagabend beim Diebstahl auf dem Platz einer Autoverwertung

Ulm (ots)

Ein Angestellter einer Autoverwertung in Deggingen hatte am Samstag gegen. 20.45 Uhr eine Alarmmeldung erhalten. Dieser war zu entnehmen, dass zwei Personen aus einem Container Schrott entnahmen und in ein Auto einluden. Daraufhin verständigte er die Polizei. Mehrere Streifen des Polizeireviers Geislingen und des Verkehrsdienstes Mühlhausen beteiligten sich an der Fahndung. Eine Streife des Verkehrsdienstes kontrollierte kurze Zeit später in Mühlhausen einen Mercedes und konnte im Fahrzeug den entwendeten Schrott feststellen. Die beiden Insassen, ein 44 und 45jähriger Mann wurden daraufhin festgenommen. Beide räumten ein, die entdeckten Teile kurz zuvor entwendet zu haben. Gegen sie wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt. Der Wert der entwendeten Teile belief sich auf wenige Euro. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0681518)

