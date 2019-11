Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten. Zwei Männer schlafend im Keller überrascht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 21.11.2019, hat ein Handwerker zwei schlafende Männer im Keller eines derzeit leerstehenden Hauses in Jestetten überrascht. Der Handwerker war vom Eigentümer beauftragt worden, die Heizung zu warten und war deshalb mit einem überlassenen Schlüssel in den Keller des Hauses gegangen. Im Heizraum stieß er auf zwei schlafende Männer. Diese flüchteten sofort aus dem Haus. Zusammen mit dem Handwerker machte sich die Polizei auf die Suche und konnte diese bei einem Einkaufsmarkt antreffen und vorläufig festnehmen. Es handelte sich um einen 43 Jahre alten Albaner und einen 45 Jahre alten Mazedonier, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben. Sie werden verdächtigt, über eine aufgebrochene Kellertüre in das Haus gelangt zu sein. Ein weiteres Vordringen drinnen scheitere an einer besser gesicherten Innentüre. Derzeit laufen die Ermittlungen, ob die beiden für weitere Straftaten in Betracht kommen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Jestetten, Tel. 07745 7234, entgegen.

