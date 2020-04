Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen-Kattenvenne, Brand

Lienen (ots)

Nach einem Brand auf dem Gelände des Raiffeisenmarktes in Kattenvenne hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit ist noch unklar, wie es in einem Lager für Holzspäne zu dem Brand kommen konnte. Eine Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Das Feuer an der Bahnhofstraße war gegen 21.30 Uhr ausgebrochen. In einem umfriedeten Lager, in dem Ballen, bestehend aus Holzspänen, gelagert werden, brannten mehrere dieser großen Ballen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Angaben beträgt der Sachschaden an den Holzspäne-Ballen zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Zudem sind Schäden an einem Zaun und einem Abdach entstanden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, sich zu melden, Telefon 05481/9337-4515.

