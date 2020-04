Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Nachtrag zum Brand

Laer (ots)

Nachtrag zum Brand: Die Sachbearbeiter der Polizei haben am Dienstagvormittag (07.04.2020) Untersuchungen an der Brandstelle durchgeführt. Auf dem landwirtschaftlichen Anwesen befinden sich neben dem Wohngebäude mehrere Nebengebäude. Am Montagnachmittag (06.04.2020), gegen 14.00 Uhr, hatte ein Nachbar an dem Wohnhaus den brennenden Dachstuhl bemerkt und sofort "Alarm geschlagen". Die Bewohner brachten sich in Sicherheit. Es wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Das Wohngebäude ist vollkommen beschädigt worden. Die angrenzenden Gebäude sind zum Teil betroffen. Der Sachschaden ist erheblich. Er wird nach vorsichtigen Schätzungen um die 250.000 Euro liegen. Der Brand ist den Ermittlungen zufolge im oberen Bereich des Wohntraktes entstanden. Die Recherchen diesbezüglich decken sich mit der Beobachtung des Zeugen, der das Feuer bemerkt hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer technischen Ursache aus, die für den Brand verantwortlich war. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben. Die Altenberger Straße war bis etwa 17.40 Uhr gesperrt.

