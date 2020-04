Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Unfallflucht

Westerkappeln (ots)

Am Montagmittag (06.04.2020), in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 12.15 Uhr, wurde auf dem Lidl-Parkplatz an der Heerstraße in Westerkappeln ein grauer Mercedes B 200 beschädigt. Der Schaden befindet sich im Bereich der hinteren, linken Tür. Nach ersten Schätzungen beträgt dieser cirka 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Hinweise zu dem Unfall bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell