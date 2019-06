Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub in Fußgängerzone - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

In der Fußgängerzone wurde am Samstag, 8. Juni, ein 22-Jähriger aus Ahlen Opfer eines Raubes. Er befand sich gegen 2.20 Uhr mit seinem 19-jährigen Bekannten in der Weststraße, als sie von einer Gruppe aus circa neun männlichen Personen körperlich angegangen wurden. Während der Auseinandersetzung entwendete man dem 22-Jährigen die Geldbörse. Nach der Tat flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Die Täter hatten ein hauptsächlich südländisches Erscheinungsbild. Ein Tatverdächtiger trug einen grauen Pulli und einen Vollbart. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (mw)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell