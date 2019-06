Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aggressiver Ladendieb

Hamm-Mitte (ots)

Renitent verhielt sich ein 38-jähriger Ladendieb am Freitag, 7. Juni 2019, gegen 11 Uhr, in einem Supermarkt am Marktplatz. Als ein Mitarbeiter ihn ansprach und festhielt, versuchte sich der Tatverdächtige loszureißen und zu flüchten. Der Zeuge konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Zuvor hatte der Angestellte beobachtet, wie er Lebensmittel in seine Hose steckte.(jb)

