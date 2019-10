Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrer eines weißen Kleinwagens gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwochmittag ist es an der Straße Unter den Buchen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegeg 13 Uhr musste eine junge Fraue mit ihrem Corsa einem entgegenkommenden, in Richtung Nordlohne fahrenden Kleinwagen ausweichen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und stieß gegen einen Baum. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Der Fahrer des weißen Kleinwagens und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell