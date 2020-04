Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Transporter aufgebrochen

Rheine (ots)

An der Nasigerstraße in Mesum sind aus einem Firmenwagen mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen gestohlen worden. Es konnte gesagt werden, dass an dem geparkten VW-Crafter war am Sonntagabend (05.04.2020), um 21.00 Uhr, noch alles in Ordnung war. Am Montagmorgen, um 06.00 Uhr, wurde dann der Diebstahl festgestellt. Der oder die Täter hatten sich Zugang zum Wageninnern verschafft und daraus die Maschinen entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie fragt: Wer hat im Tatzeitraum im Bereich Nasigerstraße/Burgsteinfurter Damm verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

