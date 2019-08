PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der PD Limburg vom 11.08.2019

Limburg (ots)

Kriminalitätslage

Rollerdiebstahl in Waldbrunn

Am Sonntag, 11.08.2019 wurde in Waldbrunn- Hausen in der Lindenstr. ein gelber Aprilla - Roller mit Versicherungskennzeichen entwendet. Kurze Zeit später konnte der Roller von Bekannten des Eigentümers aufgefunden werden. Dabei befand sich ein 17-jähriger aus Hadamar, der im Verdacht steht, das Fahrzeug entwendet zu haben

Sachbeschädigung durch Graffiti in Hünfelden-Nauheim

In der Zeit zwischen Freitag, 09.08.20129 und Samstag, 10.08.2019, wurde in der Mozartstra0ße in Hünfelden- Nauheim eine Hauswand an mehreren Stellen mit schwarzer Farbe besprüht. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Sachbeschädigung an Baustelle, Gullideckel herausgehoben in Runkel Ennerich

In der Nacht von Samstag, 10.08.2019 auf Sonntag, 11.08.2019 wurden in Runkel Ennerich in verschiedenen Straßen die Gullideckel herausgehoben. Eine auf der Kreisstraße zwischen Ennerich und Eschhofen eingerichtete Baustelle wurde beschädigt, Schilder verrückt und umgeworfen. Auch hier sind Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten!

Pkw-Brand auf den Campingplatz in Gräveneck

Vorfallszeit: Sa., 10.08.2019, gg. 17:10 Uhr

Vermutlich auf Grund eines technischen Defektes geriet ein Pkw der Marke Audi, als dessen Fahrer gerade den Campingplatz in Gräveneck erreicht hatte, im Bereich Motorblock in Brand. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, wurde der Brand durch Passanten gelöscht, die Feuerwehr machte aber noch eine Nachlöschung im Motorraum, um auch kleine Brandnester in der Dämmung abzulöschen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Verkehrslage

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg

In der Zeit zwischen Samstag, 10.08.2019, 13.00 Uhr und 14.40 Uhr wurde auf dem Parkdeck des Kaufhauses der Fa. Karstadt ein geparkter, schwarzer BMW beschädigt. Der Unfallverursacher beschädigte die Stoßstange des Fahrzeuges beim Ein-/Ausparken. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten!

Weiterer Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 09.08.2019, wurde in Limburg am Parkplatz des Kauflandes eine geparkter Fiat Panda von einem anderen Fahrzeug beim Ein/Ausparken im Bereich es vorderen Kotflügels beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich auch hier unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Verkehrsunfall mit Trunkenheit Unfallzeit: So., 11.08.2019, gg. 01:45 Uhr Unfallort: 65606 Villmar, Im Feldchen

Ein 27-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis befuhr mit seinem Pkw BMW X3 die Straße im Feldchen in Villmar. Infolge erheblichen Alkoholkonsums kommt der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, rammt eine Gartenmauer und 'bockt' sein Fahrzeug auf diese auf. Der Wagen muss durch einen Abschleppdienst heruntergehoben werden, am Unterboden ist Sachschaden von ca. 1000.- EUR Höhe entstanden. Der Fahrer musste sich der Abgabe einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

Wildunfall mit Krad Unfallzeit: 11.08.2019, gg. 00:10 Uhr Unfallort: B456, zwischen den Abfahrten Weilmünster-Dietenhausen

Ein 58-jähriger Kradfahrer aus Konstanz/Bodensee befuhr mit seiner Kawasaki VN 800 die B456 aus Richtung Weilburg in Richtung Usingen. Als er sich zwischen den beiden Abfahrten Dietenhausen befand, querte ein Wildtier die Fahrbahn. Bei dem Ausweichversuch kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht, am Krad entstand Sachschaden von ca. 4000.- EUR.

Sonstiges:

Veranstaltung Mallorca-Party in Weilburg

Zeit: Sa., 10.08.2019, 15:00 Uhr bis So., 11.08.2019, gg. 01:00 Uhr Nach Öffnung des Einlasses gegen 15:00 Uhr besuchten ca. 1200 Personen die Mallorca-Party. Zu größeren Vorkommnissen kam es nicht. Eine Mädchengruppe erhielt einen Platzverweis durch den Sicherheitsdienst, eine weitere männliche Person musste wegen übermäßigen Alkoholkonsums in das Krankenhaus Weilburg verbracht werden.

Veranstaltung TellsBells in Villmar

Zeit: Sa., 15:00 Uhr bis So., 01.00 Uhr

Die Veranstaltung war mit ca. 3500 Besuchern ausverkauft. Relevante Sachverhalte sind der Polizei mit einer Ausnahme nicht bekannt geworden. Die Ausnahme: Ein Akteur sprang von der Bühne in die Zuschauermenge und verletzte dabei eine Besucherin, die mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

