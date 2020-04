Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine/Einbruchsdelikte

Rheine (ots)

In den vergangenen Tagen wollten unbekannte Einbrecher in verschiedene Geschäfte im Innenstadtbereich einsteigen. In der Zeit zwischen dem Freitag, 03.04.2020 und dem Samstag 04.04.2020 (Samstag), 05.45 Uhr, hielten sich Diebe an der Matthiasstraße auf. Sie beschädigten die Glasfront eines Geschäftes (Lotto/Kiosk) und erbeuteten dann vermutlich verschiedene Tabakwaren. An einem Geschäft an der Osnabrücker Straße, Nähe Basilikastraße, hielten sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, 15.00 Uhr und Sonntagnachmittag, 16.15 Uhr auf. Die Unbekannten wollten die Haupteingangstür des Geschäftes aufbrechen, was nicht gelang. Auch an den Fenstern und Türen an der Gebäuderückseite blieben sie erfolglos. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen schlugen Unbekannte die Scheibe der Eingangstür eines Geschäftes an der Herrenschreiberstraße ein. Hier schafften sie es, in die Räume des Handy-Reparatur-Geschäftes zu gelangen. Was sie daraus gestohlen haben, steht noch nicht fest. An einem Telefongeschäft an der Emsstraße zertrümmerten die Diebe eine Schaufensterscheibe. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie zwei Mobiltelefone, die in den Auslagen lagen. Hier waren Täter am Sonntagmorgen (05.04.2020), um 05.50 Uhr, am Werk. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

