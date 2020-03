Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Holzgerlingen und auf der K 1030 bei Jettingen; Feuerwehreinsatz in Sindelfingen; Unbekannter hat in Sindelfingen sein Unwesen getrieben

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen: Mercedes beschädigt

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der zwischen Sonntag 14:00 Uhr und Dienstag 20:00 Uhr in der Alemannenstraße in Holzgerlingen am Fahrbahnrand geparkt war. Der Unbekannte hinterließ am linken Fahrzeugheck einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro und fuhr anschließend davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Holzgerlingen unter der Tel. 07031 41604-0.

Jettingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gegen 15:50 Uhr ereignete sich am Mittwoch auf der Kreisstraße 1030 eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nach Zeugen sucht. Zwischen den Kreisverkehren Abfahrt Emmingen und Abfahrt Sulz am Eck war eine 20 Jahre alte Peugeot-Lenkerin in Richtung Herrenberg unterwegs. Dort soll ihr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer teilweise auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden, musste die junge Autofahrerin nach rechts ausweichen. Hierbei stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen die Leitplanke, wodurch am Peugeot ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Er war vermutlich mit einem weißen Lkw unterwegs. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

Sindelfingen-Maichingen: Papierpresse in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, fing am Mittwoch gegen 16:35 Uhr eine Papierpresse in einer Druckerei an zu brennen. Im Zuge dessen wurde die Feuerwehr Sindelfingen alarmiert, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften in die Gutenbergstraße in Sindelfingen-Maichingen ausrückten. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und nach durchgeführten Belüftungsmaßnahmen die Örtlichkeit wieder verlassen. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Personen kamen nicht zu Schaden.

Sindelfingen: Unbekannter in Wohngebiet unterwegs

Ein bislang unbekannter Täter trieb in der Nacht zum Donnerstag in der Lilienstraße in Sindelfingen sein Unwesen. Nachdem der Unbekannte einen Garten betreten und dort einen Geräteschuppen geöffnet hatte, setzte er auf dem Anwesen einen Wertstoffmülleimer vermutlich mutwillig in Brand. Gegen 03:55 Uhr hatte eine aufmerksame Nachbarin einen lauten Knall gehört und im weiteren Verlauf den Brand entdeckt. Der Nachbarin gelang es schließlich zusammen mit einer Bewohnerin das Feuer zu löschen. Verletzte wurde niemand. Augenscheinlich wurde auch versucht den Inhalt einer Papiertonne in Brand zu setzen. Hinzugezogene Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass der Unbekannte im Bereich der Lilienstraße sowie in dem umliegenden Wohngebiet noch weitere Gärten aufgesucht und Garagentore geöffnet hatte. In den Gärten wurden diverse Gegenstände verstellt und darüber hinaus auf den Straßen im Wohngebiet mehrere Warnbaken verschoben. Ob der Täter auch was mitgehen ließ oder weitere Sachbeschädigungen begangen hat, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

