Marbach am Neckar - Rielingshausen: Alkoholisierter Pkw-Lenker - Polizei sucht gefährdeten Radfahrer

Einer Zeugin fiel am Mittwoch gegen 17:45 Uhr auf der Kreisstraße 1603 in Fahrtrichtung Marbach am Neckar - Rielingshausen die unsichere Fahrweise eines 63-Jährigen in seinem Opel Corsa auf. Die Frau verständigte die Polizei und folgte dem Mann zunächst. Dieser fuhr dann weiter auf der Landesstraße 1124 nach Rielingshausen, bis er innerorts von der Zeugin angehalten werden konnte. In der Folge rollte der Mann dann mit seinem Opel rückwärts gegen einen hinter ihm stehenden VW Golf und richtete einen Sachschaden von circa 500 Euro an. Durch die eingetroffenen Polizeibeamten wurden deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung festgestellt. Der 63-Jährige musste sich anschließend im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde durch die Polizeibeamten noch vor Ort beschlagnahmt. Der Tatverdächtige soll zuvor einen Radfahrer am Kreisverkehr in Richtung Rielingshausen von Marbach kommend gefährdet haben. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet Zeugen, insbesondere den gefährdeten Radfahrer, sich unter Tel. 07144 900 0 zu melden.

