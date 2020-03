Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg und Ingersheim: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Unfallflucht

Zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Mittwoch 14:00 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ausparken in der Königsallee in Ludwigsburg einen VW Eos. Der Unbekannte verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht nun nach Zeugen.

Ingersheim-Großingersheim: Unfallflucht

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Mittwoch 10:30 Uhr in der Andreas-Kieser-Straße in Großingersheim ereignete. Nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten VW Passat streifte, flüchtete er ohne den Unfall der Polizei zu melden. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

