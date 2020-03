POL-LB: Remseck am Neckar-/Kornwestheim-Pattonville: Unbekannter entwendet Roller und verursacht Unfall; Ludwigsburg: Feuerwehreinsatz; Gerlingen: Unfallflucht auf der L 1187

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Remseck am Neckar-/ Kornwestheim-Pattonville: Unbekannter entwendet Roller und verursacht Unfall

Wegen Diebstahls und Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Kornwestheim seit Mittwochabend gegen einen noch unbekannten, vermutlich jugendlichen Täter, der in Pattonville sein Unwesen trieb. Gegen 19.50 Uhr beobachteten Zeugen ein Rollerfahrer, der ohne Helm, jedoch mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit über den Parkplatz einer Schule und die John-F.-Kennedy-Allee in die Michiganstraße fuhr. Das Licht am Zweirad war drüber hinaus nicht eingeschaltet. Im Kreuzungsbereich mit der Georgiastraße wollte ein 22 Jahre alter BMW-Lenker wenden. Zwischen dem PKW-Lenker und dem Rollerfahrer kam es zu einem Zusammenstoß, worauf der Zweiradfahrer stürzte. Der Unbekannte rutschte nun mitsamt dem Roller einige Meter über die Straße und stieß gegen einen geparkten Ford. Der Fahrer, der auf etwa 16 Jahre alt geschätzt wurde, circa 170 cm groß ist und seitlich rasierte, in der Mitte hochgestellte, helle Haare hat, stand anschließend auf und ergriff zu Fuß die Flucht. Die durch die Zeugen alarmierten Beamten des Polizeireviers Kornwestheim führten Fahndungsmaßnahmen durch, konnten jedoch keinen Tatverdächtigen feststellen. Anhand der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der durch den Unfall komplett beschädigte Roller kurz zuvor im Washingtonring entwendet worden war. Er hatte dort unter einem Carport gestanden. Der beim Unfall entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich zu melden.

Ludwigsburg-Neckarweihingen: Feuerwehreinsatz in der Hauptstraße

Die Feuerwehr Ludwigsburg befand sich am Mittwoch gegen 09.30 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 27 Wehrleuten in der Hauptstraße in Neckarweihingen im Einsatz. In einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses war vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eine Spülmaschine in Brand geraten, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr brachte die Flammen sehr zügig unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Gerlingen: Unfallflucht auf der L 1187

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von rund 700 Euro sind die Bilanz einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 21.20 Uhr auf der Landesstraße 1187 zwischen dem Glemseck und dem Kreisverkehr in Richtung Stuttgart-Büsnau ereignete. Einem 19-jährigen Honda-Lenker kam auf der kurvig verlaufenden Strecke im Bereich eines Restaurants ein noch unbekannter Fahrzeuglenker entgegen. Dieser soll eine unübersichtliche Kurve geschnitten haben, worauf der 19-Jährige ausweichen musste. Dies führte wohl dazu, dass er die Kontrolle über seinen Honda verlor und in den Straßengraben fuhr. Hierbei zog sich der junge Fahrer leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unbekannte, der möglicherweise einen roten Seat gelenkt haben soll, setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, in Verbindung zu setzen.

